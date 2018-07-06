Строят на костях: общественники Севастополя требуют «заморозить» застройку героической Сапун-Горы

Общественники Севастополя пытаются приостановить застройку склона Сапун-Горы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в период Великой Отечественной войны на возвышенности велись активные бои. Активисты опасаются, что многие предметы, представляющие историческую ценность, и до сих пор находящиеся в земле, могут быть уничтожены во время строительных работ.

По словам руководителя Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия Валентина Шестака, разрешения на строительство индивидуального жилья на склоне Сапун-горы в районе садового товарищества «Энергетик-2» выдавались в украинский период.

«Акты перепроданы людям с материка. Эта территория активно застраивается жителями России, но они не понимают, что строят свои дома на костях защитников, освободителей Севастополя в 1941-1942 и 1944 годах, выкапывают краснокнижные сосны», – рассказал Шестак.

Активисты обратились в Севнаследие и Севприроднадзор, требуя провести историко-археологические изыскания. Однако пока реакции от органов власти нет, что удивляет общественников, учитывая строгие нормы российского законодательства.

По словам Шестака, в Крыму есть лицензированные предприятия, которые проводят подобные исследования: «Например, они выполняли такую работу при строительстве детского сада на проспекте Античный (Гагаринский район Севастополя), где были найдены взрывоопасные предметы Великой Отечественной войны. В «Энергетике-2» такую работу почему-то не проводят. Почему?», – цитирует «Новый Севастополь» Шестака.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.07.18

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