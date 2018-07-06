В Крыму открыли новый туристический маршрут от Коктебеля на Кара-Даг

В конце июля на территории Карадагского природного заповедника откроют новый маршрут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он будет начинаться со стороны Коктебеля. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как рассказал «Новому Дню» начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Т.Вяземского Ярослав Андрончик, протяженность маршрута составит 5 километров, а продолжительность прогулки – около 3 часов.

«Подъем до Чертова пальца, далее до Золотых ворот и обратно. Завтра будем опробовать со студентами, которые у нас проходят практику», – рассказал Андрончик, добавив, что паспорт и карта маршрута уже готовы, кассовый аппарат поставят на входе в ближайшие дни, а само открытие состоится в ближайшие пару недель после решения оставшихся формальностей.

Стоимость посещения экологической тропы для взрослых составит 600 рублей, для детей – 400.

Отметим, что новый маршрут может стать популярнее существующего, 7-ми километрового, который начинается от Биостанции, так как добраться до старта будет быстрее и удобнее.

Коктебель, Галия Шакирова

Коктебель. Другие новости 06.07.18

Строят на костях: общественники Севастополя требуют «заморозить» застройку героической Сапун-Горы. / На крымские пляжи вернулась тёплая вода – жара усиливается. / Камикадзе на поруки не берём: НАТО будет держать Украину на расстоянии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»