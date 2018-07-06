Украина понесла потери на собственных учениях – есть убитые и раненые

На Украине сорваны учения ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полигоне в Ровенской области погибли трое военнослужащих. Инцидент произошел утром 6 июня, еще девять человек получили ранения разной степени тяжести.

«Решением командующего сухопутных войск ВСУ эти бригадные тактические учения приостановлены, назначено служебное расследование», – сообщил начальник пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев.

Точную причину гибели военнослужащих в ВСУ пока не называют. Но по предварительным данным во время учений произошел разрыв миномета.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.07.18

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