Омбудсмен: Запад давит крымчан санкциями, а Интерпол потакает преступникам, гастролирующим по полуострову

Из-за отказа Интерпола работать с Крымом, полуостров становится криминальным центром, где укрываются преступники из других стран. А подозреваемые в совершении преступлений в Крыму, сбежавшие в другие страны, могут остаться безнаказанными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Интерполе полуостров считают украинской территорией. Поэтому преступления, которые совершаются на территории Крыма, к примеру, гражданами Украины, по мнению представителей международной организации, должны расследоваться силовиками «Незалежной». Это же относится и к розыску: силовые структуры Крыма не могут инициировать международный розыск людей, которые подозреваются в совершении преступления на территории республики.

«С марта 2017 года Интерпол ввел санкции в том плане, что преступников, которые совершили преступления на территории Крыма, в мире не разыскивают. Более того, все эти «гастролеры», которые обманули, совершили мошеннические действия, убийства, изнасилования, которые сбывали здесь наркотики, пересекают после совершения преступления границу и вольготно себя чувствуют на территории Украины. Это наказание для людей Крыма, представителей всех национальностей, которые здесь проживают», – сказала Лубина.

В международной организации оставляют без реакции запросы крымских силовиков об обнаруженных в республике преступниках, которые числятся в списках Интерпола.

«Получается, что полуостров превращается в «криминальную Мекку»: безнаказанно совершаются здесь преступления и контингент преступников оседает в Крыму. Это не может не сказаться на правах, свободах человека и подвергает опасности каждого крымчанина», – цитирует омбудсмена РИА «Новости Крым».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.07.18

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