«Прибрежные» крымские вина и ялтинский лук включат в меню особой «Черноморской кухни» – болгары уже согласны

Рестораторы и отельеры составляют список продуктов и блюд, которыми можно удивить знатоков и эстетов гастрономии на Черноморском побережье и в Крыму, в частности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа ведется уже около 10 лет.

«Поиском продуктов и блюд, которые можно будет сделать со временем известными и востребованными, Федерация рестораторов и отельеров России занимается уже несколько лет, а вместе с ней эксперты из разных стран, например болгарский шеф Желязко Каракашев. Они выбирают 50 блюд и 25 уникальных региональных продуктов. Процесс этот завершен на 80%, так что к 2020 году черноморская кухня должна стать отдельной категорией с четким описанием ее элементов», – цитируют «Известия» вице-президента организации Владимира Баканова.

По словам Баканова, в список прорвались ялтинский лук, произрастающий всего в нескольких поселках Крыма, и автохтонные вина, сделанные из винограда, выращиваемого только в данном регионе и разливаемые не дальше 100 км от побережья.

Кроме того, среди блюд будущей черноморской кухни значатся болгарские омлет миш-маш, суп из рубца Шкембе чорба и болгарский аналог пармской ветчины «Елена».

Все они войдут в рецептурный справочник. Потом будут выбраны 5-7 основных блюд, которые будут продвигаться как флагманы черноморской кухни и «тянуть» за собой всё остальное.

«Если кухню удастся создать, удастся увеличить сезон чуть-чуть. Гостиниц огромное количество, но сезон – 13 недель. Максимум 16, если Бог «поцеловал» этот год. После этого они мертвые стоят, – рассказал Баканов.

Впрочем, эксперт не рассчитывает на резкий рост гастрономического туризма в Крыму.

«Я буду очень приятно удивлен, если возникнет турпоток, который будет ехать в Крым ради того, чтобы что-то съесть. Но я гарантирую, что наличие моря всегда будет главным фактором. Если человек съездил на море и еще что-то поел – здорово. Это гастрономическая составляющая его поездки – пляжного туризма. И не имеет никакого отношения к гастрономическому туризму. Но если он приехал в Крым белый и уехал белый и всё это время наслаждался крымской гастрономией, тогда он гастрономический турист, – резюмировал Баканов.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 06.07.18

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