Прокуратура Гамбурга заинтересовалась поставками немецкого сырья на крымский завод украинского олигарха Фирташа

Две немецкие судоходные компании заподозрили в нарушении санкционного режима Евросоюза из-за поставок ильменита для Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фирмы Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили титановую руду из Норвегии в порт «Кавказ» в конце прошлого года.

Ильменит загрузили на российское судно, которое доставило сырье в Крым. По информации радиостанции «Deutschlandfunk», в общей сложности таким образом было перевезено около 35 тысяч тонн руды, а сырье предназначалось для завода «Крымский титан», который контролирует компания «Титановые инвестиции» украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Напомним, завод «Крымский титан» расположен в Армянске, является градообразующим предприятием и производит диоксид титана. Раньше ильменитовая руда – сырье для завода, поступала из украинских рудников. Но после воссоединения Крыма с Россией и в связи с блокадой полуострова предприятию пришлось искать альтернативных поставщиков руды.

Между тем в компании Hansa Heavy Lift заявляют, что не знали для какого региона заказан груз, а доставка ильменита в Россию, уверены в фирме, не нарушает санкционный режим ЕС. Тем не менее, по сообщениям СМИ, прокуратура Гамбурга все же решила провести расследование в отношении немецких компаний.

В то же время, попала в поле зрения следователей и норвежская фирма, добывающая руду, часть которой попала в Крым.

Берлин, Леонид Маковецкий

Берлин. Другие новости 06.07.18

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