Крымчан предупредили о перебоях в энергоснабжении

С 8 по 19 июля в Крыму не исключены перебои в энергоснабжении. Об этом предупредили в ГУП РК «Крымэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возможные отключения связаны с ремонтными работами на высоковольтной линии 500 кв Кубанская – Тамань, а также вывода линии 500 кВ Ростовская – Тамань для переустройства в месте пересечения со строящимися железнодорожными подходами Крымского моста.

Ограничения будут производить по графику временного отключения электроэнергии.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 06.07.18

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