Посол Украины запретил австрийским СМИ писать о Крыме «в соблазнительных тонах»

На Украине недовольны публикациями зарубежных изданий, в которых рассказывается о Крыме как привлекательном курорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посла Украины в Австрии Александра Щербу возмутила статья «Ялта: Любимое место состоятельных россиян», опубликованную австрийским изданием «Die Presse» 3 июля. Ее авторы рассказали об отдыхе в Крыму с невыгодной для украинских чиновников точки зрения, отстранившись от мифа об «ужасах российской оккупации».

«Эта статья – как послание из параллельной реальности. Да, мы очень рады за «состоятельных россиян». Да, море там действительно теплое. Да, кипарисы и акации там действительно красивые. Так, Pelmeni (так на самом деле пишется это слово) там вкусные. И так, Крым – это действительно хорошее место, которое раньше стоило путешествия. Раньше, но не сейчас», – написал на своей странице в Facebook Щерба.

Он также решил напомнить, что в отношении туристов, которые решат посетить Крым, без получения согласования Киева, в «Незалежной» обязательно инициируют уголовное преследование.

«Писать о Крыме в соблазнительных тонах, не говоря об уголовном производстве и возможном запрете на въезд на территорию Украины, который влечет за собой въезд в Крым через российскую территорию – не просто ошибочно, но и безответственно», – заявил посол.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.07.18

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