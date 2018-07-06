На Южном берегу Крыма открылись три сезонные автостанции

ГУП РК «Крымавтотранс», отчитался об открытии трех автостанций, которые будут работать в период курортного сезона, предположительно до 1 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все три сезонные автостанции открыты на Южном берегу, в алуштинских поселках Приветное, Солнечногорское и Малореченское. Там проведён косметический ремонт, обновлены коммуникации, организованы кассово – диспетчерские рабочие места. Пассажирские зоны оборудованы крытым перроном и местами для сидения.

До сих пор Приветное (Канакская балка), где расположено несколько крупных баз размещения, было известно как раз своей труднодоступностью. Поэтому сезонную автостанцию «Приветное» транспортники характеризуют как социально значимую и напоминают, что она запущена в эксплуатацию по поручению главы Крыма Сергея Аксёнова.

С открытием новой автостанции отсюда можно будет уехать в направлении посёлка Рыбачье и городов Алушта, Симферополь. Из Приветного будет запущено два ежедневных рейса

Автостанции «Солнечногорское» и «Малореченское» являются транзитными и обслуживают ежедневно по 14 рейсов внутри республики. Отсюда тоже можно уехать только в направлении Симферополя (аэропорт и ЖД-вокзал), Алушты и Ялты.

Напомним, «Крымавтотрансу», принадлежит 62 стационарных автовокзала и автостанции, руководство предприятия обещает, что на всех в ближайшие недели появится высокоскоростной интернет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.07.18

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