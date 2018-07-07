Украина может остаться без питьевой воды

Подача воды в централизованную водопроводную сеть части Украины будет ограничена, а в ряде регионов полностью остановлена – в стране сложился дефицит хлора, используемого для обеззараживания питьевой воды. Ассоциация «Укрводоканалэкология» обратилась к правительству и Совету по национальной безопасности и обороне с просьбой вмешаться в ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине июня председатель правления завода «Днепразот» Сергей Сидоров сообщил о полной остановке предприятия – главного производителя дезинфектантов для питьевой воды.

«Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которые навязаны украинским химикам, создали все предпосылки к тому, что отечественная химия стала на грань уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными», – подчеркнул Сидоров.

«23 июня было проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были бы достигнуты договоренности с руководством «Днепроазота» по восстановлению производства хлора, – сообщили в Киевводоканале. – Но, к сожалению, до сих пор Днепроазот не восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью».

На Украине есть компания, которая пытается организовать крупные поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление разрешительных документов и других процедур занимает больше года. Кроме того, нынешнее количество таких специализированных контейнеров все равно недостаточно.

«Поставки хлора в цистернах из Румынии очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города. Итак, другой альтернативы на сегодня, чем решение вопроса по срочному запуска производства, нет», – цитирует сообщение предприятия «Газета.ru».

«Действия Гройсмана (премьер-министр Украиы – прим. НД)направлены на уничтожение Украины. Украине не нужны враги, когда у руля такие, как Гройсман и Порошенко, – прокомментировал ситуацию украинский экс-премьер Николай Азаров. – С 15 июня остановлено крупное предприятие страны «ДнепрАзот». Кто виноват в этом? Путин или Порошенко с Гройсманом?»

Ограничения водоснабжения начнутся на следующей неделе. Запасов обеззараживающих веществ в разных регионах осталось на 7 – 20 дней.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.07.18

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