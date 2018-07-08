Число украинцев, посетивших Крым, растет, как на дрожжах: в июне на полуострове побывало на 37,68% украинцев больше, чем в мае. Об этом заявили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в минувшем месяце из Украины в Крым въехали около 150 тысяч человек, в обратном направлении границу пересекли около 108 тысяч.

Наибольший поток идет через пункт пропуска «Чонгар».

Напомним, что украинские СМИ и соцсети уже несколько недель пытаются убедить жителей страны в том, что туристический сезон в Крыму в очередной раз сорван: отели пусты, на пляжах никого. Между тем, в Крыму фиксируют рост турпотока почти на 30%.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.07.18

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