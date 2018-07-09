В Вашингтоне признали неэффективность антироссийских санкций

Санкции против России трудно назвать эффективными. Об этом заявил старший сенатор США от штата Висконсин, член Республиканской партии Рон Джонсон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывав в Москве, Джонсон решил, что Россия хочет вернуть себе сферу влияния времен СССР. Чтобы этого не допустить, США придется демонстрировать силу и решительность. При этом, по словам старшего сенатора, президенту Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть санкции в отношенити России и направить основной удар на российских олигархов.

«Вы что-то делаете, но никто никогда не сидит и не анализирует: «Ну, это работает?» И я думаю, вам было бы трудно сказать, что санкции против России действительно эффективны», – заявил Джонсон, поспешив добавить, что не выступает за полную отмену ограничительных мер в отношении России, но РФ и США вовсе необязательно быть врагами, пишет The Washington Examiner.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 09.07.18

Украинцы «штурмуют» Крым. Турпоток растет как на дрожжах. / Украина может остаться без питьевой воды. / На Южном берегу Крыма открылись три сезонные автостанции. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»