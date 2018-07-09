Эксперт: США используют Крым в своих целях

США продолжат политику ограничений в отношении России независимо от того, какую позицию высказывает президент Дональд Трамп. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.

«Американцы не собираются упускать из виду тему Крыма, которая позволяет в любой момент продлевать санкции и даже увеличивать санкционный напор на нашу страну, когда им это вздумается. В исторической перспективе мы можем рассчитывать на потенциальное ослабление санкционного режима в отношении Крымского полуострова, но уж никак не на признание США его частью России. Понятно, что на сегодняшний день не в полномочиях американского президента решать вопрос антикрымских санкций. Нынешний хозяин Белого дома существенно ограничен в своих действиях в отношении России позицией конгресса США», – цитирует эксперта RT.

Мезюхо добавил, что крымчане не нуждаются в чьём-либо признании и научились жить в условиях санкций, обходить внешние экономические и политические ограничения со стороны стран Запада.

«На самом деле вопрос признания Крыма сейчас можно рассматривать как политический», – резюмировал Мезюхо.

Вашингтон, Артем Рокотова

Вашингтон. Другие новости 09.07.18

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