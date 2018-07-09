Меркель использовала Крым для уступок финансовому давлению Трампа

В Германии нашли повод, чтобы повысить расходы североатлантического альянса на оборону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канцлер Ангела Меркель настаивает на увеличении военных расходов из-за конфликта Украины и народных республик Донбасса. Еще одной причиной для увеличения оборонного бюджета политик считает воссоединение Крыма с Россией.

Меркель, не принимая во внимание позицию крымчан, обвинила РФ в «захвате» полуострова, а также в развязывании конфликта на Украине. По ее словам, это стало новыми вызовами для альянса, который должен быть готов к противостоянию.

«Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы», – сказала Меркель.

Отметим, что свое заявление канцлер сделала накануне проведения саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. До этого руководители стран-участниц альянса получили письма от президента США Дональда Трампа с напоминаем о необходимости повысить расходы на оборону. Сообщается, что одной из получательниц письма была Меркель.

Берлин, Леонид Маковецкий

Берлин. Другие новости 09.07.18

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