В Крыму мотоциклист погубил ребенка

В Крыму произошло крупное ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе села Новоандреевка (Симферопольский район) столкнулись пять автомобилей и мотоцикл.

В ДТП погибли три человека, еще пять получили различные травмы. Среди погибших – девятилетняя девочка, которая во время аварии находилась на мотоцикле. По предварительной информации, ПДД нарушил водитель мотоцикла, тем самым создав аварийную ситуацию.

Сотрудники ГИБДД выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.

По данным крымского главка МЧС, для ликвидации последствий ДТП задействовали 24 человека и 9 единиц техники.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 09.07.18

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