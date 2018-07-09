Пиар на мощах: партия «Родина» способствует церковному расколу на Украине

Предложив Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу инициировать перенос мощей святого Илии Муромца из Киево-Печерской Лавры, российская партия «Родина» по сути оказывает поддержку украинским националистам. Об этом заявил обозреватель Дмитрий Скворцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в партии обратились к Патриарху перед его визитом в Муром.

В «Родине» считают, что мощи Илии Муромца должны покоиться в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. По мнению партийцев, это станет «историческим возвращением богатыря на Родину». Сейчас мощи Илии Муромца находятся в Киево-Печерской лавре.

«Странно, что партия с таким помпезным названием пишет с заглавной «Родина» по отношению к малой родине общерусского святого. Святого, которой свои подвиги совершил под стольным градом всей Руси. Предложение перенести мощи с территории нынешней Украины на территорию нынешней РФ свидетельствует о том, что партия «Родина» не воспринимает весь Русский мир как Родину русских людей. В этом они только играют на руку автокефалистскому лобби в Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), которое предлагает установить особый сонм «украинских святых», «отдельных» от русских святых. Да еще пытаются вовлечь в эти незалежные игрища Патриарха всея Руси», – сказал Скворцов.

Предложение партии, по мнению Скворцова, не только идет вразрез с интересами православных, но и может спровоцировать скандал с подачи украинских радикалов.

«Это даст очередной повод украинским «патриотам» поднять вой насчет того, что, мол, «гибридный агрессор» крадет нашу историю, ведь всем известно, что «Илля Муромэць» родился не в угро-финском Муроме, а «під муром» (под крепостной стеной) одного из исконно украинских городов Киевской Руси», – цитирует «ПолитНавигатор» Скворцова.

Напомним, по версии украинской стороны Илья Муромец родился в городе Моровск (Моровийск) под Черниговом (в древности город назывался Муромском).

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 09.07.18

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