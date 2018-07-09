На сакском пляже отдыхающие потеряли малыша

В Саках на пляже потерялся 4-летний ребенок.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, пока родители купались в море, ребенок самостоятельно отправился исследовать береговую полосу.

Обнаружив пропажу сына, его мать обратилась в полицию, так как самостоятельные поиски результата не принесли.

Спустя 5 часов мальчика нашли на другом пляже, расположенном в нескольких километрах от начала его «прогулки».

Ребенка передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался. За время путешествия в отношении него никаких противоправных деяний совершено не было.

Саки, Оксана Мурзина

Саки. Другие новости 09.07.18

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