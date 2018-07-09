«Мутко тяжело»: Крыму вернут старого федерального куратора

В правительстве РФ планируют в ближайшее время вернуть вице-премьеру Дмитрию Козаку статус куратора Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после утверждения состава нового правительства Козак получил в свою сферу ответственности отрасль энергетики и промышленность. Контроль за выполнением ФЦП по развитию Крыма и Севастополя был передан вице-премьеру Виталию Мутко.

Между тем, в правительстве РФ считают целесообразным и далее использовать опыт Козака в решении проблем Крыма.

«Мутко тяжело погружаться в историю реализации ФЦП. Он недавно получил полномочия куратора регионов и ФЦП, и он до сих пор советуется с Козаком по вопросам, связанным с программой. Основные объекты по ФЦП – Крымский мост, «Артек», Симферопольская ТЭЦ – готовы, но остаются вопросы к качеству документации и освоению средств на региональном уровне. Козак посвящен в эти локальные истории», – цитирует «РБК» источник, близкий к властям Севастополя.

Другой источник утверждает, что после передачи кураторства Козаку, Мутко все равно продолжит участвовать в контроле за реализацией ФЦП.

Напомним, когда стало известно о смене кураторства, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что это, по его мнению, не нанесет вреда для развития республики. Так как, по его словам, основная нагрузка по реализации ФЦП все равно лежит на местных органах власти.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 09.07.18

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