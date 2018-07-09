Евпатория оказалась самым бюджетным курортом для семейного отдыха

Евпатория опередила города Крыма и Краснодарского края по дешевизне семейного отдыха в высокий сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний ценник за сутки проживания в «городе детства» составляет 2108 рублей. Сразу же за Евпаторией следует Феодосия – 2144 рубля. Два крымских курорта пользуются популярностью у семейных пар с детьми. Однако, по данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Феодосию все же выбирают чаще.

На третьем месте рейтинга самых востребованных направлений для семейного отдыха у моря оказался Сочи – 2397 рублей за сутки. Далее следуют Анапа – 2280 рублей, Ялта – 2982 рубля, Судак –2087 рублей, Алушта –2656 рублей, Ейск – 2173 рубля, Геленджик – 2627 рублей и Севастополь –2394 рубля.

По данным сервиса, туристы бронируют семейный отдых на период от 9 до 12 ночей.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней жилья в частном секторе с 15 июля по 31 августа 2018 года.

Ранее в топ-5 самых недорогих поселков у моря вошли Межводное, Стерегущее, Черноморское в Черноморском и Раздольненском районах полуострова.

В высокий летний сезон туристы бронируют там отдых на период от семи до 14 ночей и тратят на жилье от 1,3 до 1,6 тысячи рублей в сутки на семью. Отметим, что при всех своих плюсах, главный из которых – чистое море, с транспортной доступностью в этих населенных пунктах есть определенная проблема – общественный транспорт из Симферополя и Евпатории ходит туда не часто, автобусы старые, без кондиционера, а сами дороги «убиты в хлам».

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 09.07.18

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