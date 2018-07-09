Чиновники Порошенко зарабатывают на приёмке военного хлама со всего Евросоюза

Украина превращается в большую свалку старой военной техники, за которую еще и платит втридорога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце июня в «Незалежную» из Чехии прибыли более 30 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» польского производства калибром 122 мм.

«Продолжаем фиксировать факты продажи вооружения Украине со стороны стран Европы. Так, 29 июня через пограничный пункт пропуска «Чоп» из Чехии на территорию Украины транспортировано 33 122-мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика». Отправитель – компания «EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o». Получатель – государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод»», – цитируют украинские СМИ официального представителя оборонного ведомства ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, европейские страны таким образом нашли рынок сбыта старой военной продукции и не тратят бюджетные средства на ее утилизацию.

«Еженедельно отмечаем пересечение границы с Украиной военных эшелонов с вооружением и техникой, и это свидетельствует о том, что украинское военно-политическое руководство, на фоне краха экономики и обнищания населения, продолжает тратить миллионы бюджетных средств на милитаризацию страны», – заявил Безсонов.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 09.07.18

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