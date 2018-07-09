Ни дня без дождя: на Крым надвигаются сильные грозы

На Крым движутся грозы и сильный ветер.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 9 июля в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, сильный ветер до 18-22 м/с.

Спасатели просят крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.

Между тем, по прогнозам синоптиков, вся текущая неделя будет дождливой.

«Очень жарко и влажно. Такая погода способствует образованию облачности в дневные часы и выпадению дождей, местами сильных со шквалом. Такая неустойчивая погода сохранится до конца недели. Однако будет жарко 30°С…35°С со знаком «плюс». В выходные ожидается прохождение холодного фронта, который принесет небольшое похолодание, температура упадет до +30°С », – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко.

На данный момент в крымской столице солнечно и без осадков. Аналогичная погода наблюдается и в другой части Крыма – в Керчи и Феодосии.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 09.07.18

Глава Совбеза недоволен темпами национализации бывшего завода Порошенко. / В ОБСЕ с подачи Киева вновь напомнили крымчанам про «невыносимую» жизнь на полуострове. / Власти Севастополя купят квартиры бывшим украинским военным. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»