Киев потребовал от США «клятву верности» и надавить на Путина

Накануне встречи президентов России и США украинские политики заподозрили возможность измены со стороны американских партнеров и потребовали клятву верности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переговоры Путина и Трампа предварительно намечены на 16 июля. Встреча должна состоятся в Хельсинки. Предполагается, что сначала президенты будут беседовать один на один, затем переговоры продолжатся в расширенном составе. В числе прочего планируется обсудить ситуацию на Украине.

Известие о готовящейся встрече вызвало переполох на Украине: Киев опасается, что за закрытыми дверями Путин уговорит Трампа одобрить присоединение Крыма к России. Украинские политики потребовали от США гарантий. «Мы получили от американской стороны четкие заверения, что украинские интересы будут подтверждены и защищены, – цитирует Reuters сотрудника МИД, потребовавшего анонимности. – Для нас важно, чтобы за нашими спинами не случилось неприятного сюрприза, и мы получили заверения, что этого не произойдет».

Но этого Киеву показалось мало: там «выразили надежду», что Трамп заставит Москву отказаться от поддержки ЛНР и ДНР, а также принять украинские условия по развертыванию миротворческой миссии ООН.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.07.18

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