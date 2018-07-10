В Крыму остынет море

В Крыму похолодает вода в Черном море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас резкое понижение температуры фиксируется у побережья Краснодарского края: вода в море охладилась до +14 – +16 градусов Цельсия. В связи с этим управление гражданской обороны и защиты населения Анапы запретило отдыхающим купаться.

Холодные водные массы постепенно смещаются в сторону Крыма. Правда, столь резкого похолодания, как на Кубани, у берегов полуострова не ожидается: ближайшие 2 дня в Краснодарском каре ожидается до +40, и вода, передвигаясь к полуострову, успеет немного прогреется, но все равно станет гораздо холоднее, чем сейчас.

Медики напоминают: если разница температур воды и воздуха больше 10 градусов, купаться опасно: это может вызвать спазм сосудов, инфаркт и привести к летальному исходу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.07.18

Киев потребовал от США «клятву верности» и надавить на Путина. / 10 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Киевская поп-звезда: Россию в борьбе с Хорватией поддержала вся Украина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»