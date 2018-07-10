«Курица не птица»: в Севастополе хотят исправить историческую ошибку по имени «Кучма»

В Севастополе задумали лишить экс-президента Украины Леонида Кучму статуса почетного гражданина города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники Севастополя предлагают провести референдум, на котором жители города смогут высказать свое мнение по этому поводу.

Соответствующее предложение отражено в итоговой резолюции заседания, которое провели представители общественно-политических движений Крыма и Севастополя, сообщает телеканал «НТС».

Напомним, Кучма получил звание почетного гражданина Севастополя в 2002 году. Отзыв звания обсуждался в Заксобрании города еще в 2016 году. Тогда депутаты пояснили, что такая процедура возможна только после принятия городского закона о референдумах. Впоследствии документ был утвержден в ноябре 2017 года.

Среди почетных граждан Севастополя – космонавт Юрий Гагарин, писатель Лев Толстой, полярник Иван Папанин, а также президент России Владимир Путин.

Кучма – автор скандальной книги «Украина – не Россия», которая стала поводом для обвинений бывшего президента «Незалежной» в русофобии. Кроме того, экс-президент Украины высказывается в поддержку так называемой АТО – карательной операции против мирных жителей Донбасса, что в том числе повлияло на желание севастопольцев поскорее избавить Кучму от статуса почетного горожанина.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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