В Междуречье из-за бешеной лисы объявлен карантин до осени

В судакском селе Междуречье введен карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной введения таких мер стала дикая больная лиса, пробравшаяся в частное домовладение по улице Заречной.

Ограничения в населенном пункте будут действовать в течение двух месяцев. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«В период ограничительных мероприятий (карантина) запретить торговлю домашними животными на территории, указанной в пункте 2 настоящего Указа, вывоз за ее пределы собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак», – говорится в указе.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 10.07.18

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