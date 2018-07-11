Не поедем и не поедим: британского гастропутешественника не пустили на Украину из-за Крыма

Ведущего популярной на российском телевидении программы о путешествиях и кулинарии Джона Уоррена не пустили на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подданного Великобритании, более 20 лет живущего в России, уличили в нарушении правил въезда/выезда на временно оккупированную территории Крыма. Журналиста, прибывшего во вторник в аэропорт «Борисполь», развернули обратно, запретив ему въезд на территорию «Незалежной» сроком на 3 года. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян.

Отметим, что Джон Уоррен приезжал на полуостров для съемок своего шоу весной 2015 года. Программа, посвященная полуострову, вышла в эфир 25 апреля. А затем британец провел в Крыму отпуск, о котором снял еще один выпуск.

«Поедем поедим» выходит на НТВ с ноября 2012-го года по выходным в прайм-тайм и имеет огромную аудиторию в России и на постсоветском пространстве, смотрят ее и в дальнем зарубежье.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 11.07.18

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