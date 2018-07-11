Налоговые льготы на перелеты в Крым сохранят на несколько лет

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки в законопроект о повышении НДС до 20%.

Как уже сообщал «Новый День», законопроект о повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов принят Государственной Думой в первом чтении на прошлой неделе. Ожидается, что рост НДС приведет к дополнительным ежегодным доходам федеральной казны в сумме 620 млрд рублей. Согласно одобренным комитетом по бюджету и налогам поправкам нулевая ставка НДС на полеты в Крым и на Дальний Восток сохранится до 1 января 2025 года.

На данный момент ставка на НДС на авиаперелёты внутри России составляет 10%, исключение составляют только полеты в Крым и Калининград, но эта льгота истекает 1 января 2019 года. По идее, из-за нулевой ставки стоимость билетов должна снижаться, но сегодня Крым остается для пассажиров одним из самых дорогих внутренних направлений. Например, билет из Москвы в Симферополь у одной из самых популярных российских авиакомпаний в июле 2018 года стоит в 1,5 раза дороже, чем в Сочи (время в пути абсолютно одинаковое). Добавим, что правительство России утвердило перечень услуг аэропортов, освобождающихся от уплаты налога на добавленную стоимость. В него вошли обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, авиабезопасности и заправки авиатопливом, а также хранение топлива и аэронавигационное обслуживание. Но не попало строительство, а именно отсутствие налоговых льгот на услуги строителей по возведению объектов в аэропортах приводит к их удорожанию, отмечает «Российская газета», и по цепочке тянет за собой стоимость аренды помещений и других услуг.

Напомним, с 1 июня в Симферополе повысились аэропортовские сборы – таким образом пытаются «отбить» инвестиции в новый терминал. Перевозчики заявили, что в общей сложности стоимость обслуживания рейса выросла на 50%.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.07.18

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