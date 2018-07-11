Дайверы со всей России начали охоту за сокровищами Крыма

Дайверы со всей России собираются в Крым в поисках затонувших кораблей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дно в окрестностях мыса Тарханкут будут исследовать туляки. Их интересует место крушения линкора «Святой Александр» – российского линейного корабля, погибшего в первом же плавании в 1786 году. Интерес к этому событию возник у туляков не случайно, пишет «Российская газета»: в те времена все абордажное оружие для военно-морского флота делалось в Туле. В военно-морском архиве сохранились заказы и ведомости по их оплате. Нашли гравюру, изображавшую гибель корабля, установили примерное место крушения. В ходе первой экспедиции в 2005 году нашли обломки корабля. И с тех пор тульские археологи исследуют это место.

Исследователи уже подняли со дна моря на месте затонувшего корабля тульский пистолет, части мушкетонов, сабель, детали крепежа. В прошлом году был найден запорный кран с камбуза – он похож на кран от очень большого самовара. Пока обнаружена примерно треть лайнера – его носовая часть.

Совершить несколько погружений в районе Севастополя собираются волгоградские дайверы. Цель их экспедиции – поиск кораблей, затонувших во время Великой Отечественной войны.

Исследования будут проводиться в район 35-й батареи, где на дне осталось немало военных артефактов. До сих пор неизвестно, куда делись новейшие технические разработки Вермахта, которые фашисты применяли при боях за Севастополь, отмечает «Волгоградская правда». По непроверенным данным, они были затоплены глубоко в море.

До сих пор неизвестно, где находится взорванное фашистами орудие – сверхмощная немецкая пушка «Дора», фотография которой находится в музее 35-й батареи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.07.18

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