Шойгу: Москва не дала Вашингтону реализовать в Крыму «гибридную войну» против России

Запад провалил план по дестабилизации ситуации в Крыму по методам «гибридной войны». Об этом в интервью «Il Giornale» заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобные методы активно используются США с 90-х годов. По словам министра, их применяли в бывшей Югославии, Ливии, Чечне, Сирии, а также на Украине в 2014 году, где было заметно и участие европейских стран.

«Это контроль над средствами информации, экономические санкции, деятельность в киберпространстве, поддержка внутренних волнений, наконец, использование специальных подразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа», – рассказал Шойгу о методах ведения «гибридной войны».

По его словам, при помощи «гибридных действий» можно добиться желаемого результата, если у страны есть опыт зарубежного использования сил специального назначения, а также «сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой», «глобальные и всепроникающие СМИ» и «обладание и превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях».

«Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией», – подчеркнул Шойгу.

Примечательно, что, как утверждает министр, обвинения в сторону России о ведении «гибридных войн» появились как раз после провала попытки Запада отработать подобные методы в Крыму.

Москва, Леонид Маковецкий

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