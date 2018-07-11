Генсек НАТО: Крым – не аргумент для изоляции России

В НАТО решили пересмотреть отношения с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в альянсе продолжают осуждать воссоединение Крыма с РФ, но не считают это основанием для усиления политического давления.

«Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем российскую пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России. Я убежден, что особенно в условиях, когда напряженность высока, нам необходим диалог с Россией», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита альянса в Брюсселе.

По его словам, в НАТО не видят непосредственной угрозы в отношении членов альянса со стороны РФ.

Брюссель, Леонид Маковецкий

Брюссель. Другие новости 11.07.18

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