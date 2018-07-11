Крымская автодорожная магистраль «Таврида» уложена на треть

Готовый участок автодороги «Таврида» составил 34% от общей длины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 5 июля на 1-4 этапах трассы уложено 97 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«Также идет строительство путепроводов, мостов. К декабрю 2018 года будет произведен запуск движения по первой очереди – от Керчи до Симферополя», – цитирует РИА Новости заместителя начальника строительного управления компании-генподрядчика АО «ВАД» Виталия Родяшина.

По его словам, строительство идет по графику.

Накануне стало известно, что первый слой асфальтобетонного покрытия появился на границе между Севастополем и Бахчисарайским районом на участке протяженностью 2,7 километра.

Напомним, что «Таврида» пройдет по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (250,75 км).

Первый этап строительства (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года. А к концу 2020 года автодорога станет четырехполосной. Деньги на «Тавриду» выделяет федеральный бюджет. Окончательная стоимость строительства составит 166 миллиардов рублей. Таким образом, за три года смета увеличилась более чем в два раза. Первоначально планировалось потратить на этот проект 79 миллиардов рублей.

После завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении путь от Керчи до Симферополя займет около двух часов. Проехать весь маршрут до Севастополя можно будет менее чем за три часа.

Белогорск, Оксана Мурзина

Белогорск. Другие новости 11.07.18

Генсек НАТО: Крым – не аргумент для изоляции России. / Несколько тысяч человек на севере и востоке Крыма остались без воды. / Депутат Госдумы: Российские сотовые операторы довели ситуацию в Севастополе до катастрофы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»