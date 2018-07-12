Тимошенко заявила о необходимости вернуть Крым и Донбасс силой

Претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко решила заручиться поддержкой военных. И заявила, что в стране необходимо сформировать мощную, вооруженную армию с обеспеченными всем необходимым воинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер «Батькивщины» отметила, что Украине, для налаживания жизни, нужно победить в войне – вернуть Крым и Донбасс, а для этого необходима мощная армия.

По ее словам, Украина совершила ошибку, отказавшись от ядерного оружия и не поторопившись вступить в НАТО: «Если бы тогда, когда мы сдавали ядерное оружие, нас приняли в НАТО, – мы бы имели принципиально другую армию, у нас не было бы войны, мы были бы сильными, как все другие участники системы коллективной безопасности НАТО», – заявила она.

И пообещала в случае победы на выборах перевести армию «Незалежной» на новый – «наилучший контракт».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.07.18

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