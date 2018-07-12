Экс-главу Апелляционного суда Крыма обвиняют в госизмене

Экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук попал под следствие: его заподозрили в госизмене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чернобук сей час живет в Днепре (бывший Днепропетровск). 11 июля у него дома провели обыски представители прокуратуры несуществующей Автономной республики Крым и СБУ. Самого экс-судьи на месте не оказалось, но его пока не стали объявлять в розыск и передали подозрение его родственникам.

По версии следствия Чернобук «осуществлял подрывную деятельность»: после присоединения Крыма к России помогал «налаживать работу судебной системы».

Кстати, перебравшись из Крыма на Украину Чернобук несколько лет работал в Днепре судьей областного суда и даже успел побывать в АТО, куда отправился добровольцем, пишет украинская пресса. Правда, в 2016 году его уволили за нарушение присяги.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.07.18

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