Не верьте женщине в крови: в Ялте появился новый вид мошенничества

В Ялте появился новый вид мошенничества. Об этом сообщают в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях жертвами жуликов едва не стали двое мужчин. Инцидент произошел на улице Кирова, в районе домика Чехова: «Ночью к моим знакомым во двор вломилась женщина. Вся в крови – типа мужчина побил, можно отсидеться? Мои друзья аж растерялись, – рассказывает жительница Ялты. – Но так как они ребята взрослые и крепкие, они предложили ей выйти и показать того мужчину... И тут начинается представление: мужик уже стоял за дверью и ждал команды. Она начала кричать: «Соседи!!! Вызывайте полицию: они пытались меня изнасиловать оба, вот мой свидетель!» И в дверь стучится мужик…»

Судя по всему, после этого «гости» собирались потребовать денег, чтобы «замять» происшествие, но хозяева вытолкали их на улицу и сами позвонили в полицию. Чем закончилась история, не сообщается.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 12.07.18

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