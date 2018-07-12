Крымстат поведал о «гендерном перекосе» на селе и в городе

Крымстат подсчитал количество мужчин и женщин в городах и районах Республики Крым и опубликовал данные о гендерном составе населения и средней продолжительности жизни.

Количество женщин, проживающих в Крыму (1 млн 32 тыс) значительно превышает число крымчан-мужчин (882 тыс). В процентном отношении это 54 к 46.

В большинстве городов полуострова мужчин еще меньше: в Симферополе их только 45,3%, Феодосии и Ялте – менее 45%.

В сельских районах мужчин больше, чем в среднем по республике: в Красноперекопском и Советском – по 48%, Сакском – 47,2.

Причину гендерного перекоса, видимо, следует искать в разной продолжительности жизни: на 2017 год в Крыму для женщин она составила 76,6 лет, для мужчин – 67. Причем, несмотря на особенности местного здравоохранения, сельские жители живут в среднем на год дольше городских.

Специалисты-статистики опубликовали и изменение средней продолжительности жизни крымчан, которая все же растет. 20 лет назад составляла 67,11 лет, в 2008 – 68,05.

В 2014 средняя продолжительность жизни в Крыму составила 70 лет, и тогда же сельские жители стали жить дольше городских.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.07.18

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида еще раз извинился перед Россией. / Не верьте женщине в крови: в Ялте появился новый вид мошенничества. / Экс-главу Апелляционного суда Крыма обвиняют в госизмене. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»