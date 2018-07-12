Евпатория и Керчь перехватывают у Ялты лидерство по дороговизне продуктов

Евпатория и Керчь готовы перехватить у Ялты лидерство по дороговизне продуктов питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал средние июньские цены на самые востребованные продукты в нескольких городах Крыма.

В сравнении с Симферополем, Евпаторией и Керчью в Ялте дороже куриные окорочка – 142 (соответственно 116, 126 и 119). За месяц этот популярный продукт подорожал повсюду на 4-6 руб. Мясо индейки, напротив, чуть подешевело (в Ялте – до 302, Евпатории – до 249).

Что касается полуфабрикатов – пельмени, манты и равиоли – то их цена выше в Евпатории и Керчи, там же самое дорогое сливочное масло и молоко. Шоколад (за кг) в Евпатории на 100 руб дороже, чем в Ялте.

Брынзу и твердые сыры выгоднее покупать в Симферополе, плавленые – в Керчи, как и рыбу (кроме селедки).

Цена килограмма сахара и соли различается на копейки, везде около 42 и 16 руб/кг соответственно.

Печенье и пряники дешевле в Симферополе, как и мед, и кофе в зернах. В Керчи самые дешевые баранки, торты, чай и какао.

По данным статистики, 1 кг вермишели в Симферополе стоит 53 руб, а в Керчи – 81. Хлеб (разных сортов) в июне был самым дешевым в Ялте.

Сезонное снижение цен на свежие овощи сравнивать бесполезно – ценники менялись каждый день и неравномерно.

Пиво дешевле в Симферополе, коньяк и шампанское – в Керчи.

Различается цена стаканчика кофе: от 63 руб в Симферополе до 82 в Керчи. Другая ситуация с гамбургерами – они дешевле в Евпатории и Ялте.

Обед в столовой в июне был самым дешевым в Симферополе (476 руб с человека), самым дорогим – в Керчи (641), в Евпатории и Ялте – около 535 руб. Зато наиболее бюджетным окажется ужин на двоих в керченском ресторане – в среднем – 2 тыс 167 руб, тогда как в Ялте он будет стоить примерно 3 тыс 38 руб (цены за месяц не изменились).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.07.18

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