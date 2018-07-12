Убийца севастопольского таксиста может сесть на 20 лет

В Севастополе раскрыли громкое убийство таксиста, совершенное прошлым летом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольского Следкома, под следствием оказался 35-летний безработный горожанин, ранее уже имевший проблемы с законом.

По версии следствия, 2-го августа 2017 года севастополец вызвал такси к дому на улице Делегатской. Сев в салон прибывшей на вызов «Дэу Нексия», пассажир, до этого принявший на грудь, несколько раз ударил таксиста ножом. От полученных ранений 59-летний водитель скончался на месте. У погибшего убийца похитил 120 тысяч рублей.

Дождавшись, когда стемнеет, севастополец погрузил тело в багажник автомобиля, и вместе с братом и другом продолжил автопрогулку по городу. Ближе к полуночи компания выехала за пределы Севастополя. В районе села Куйбышево Бахчисарайского района обвиняемый высадил пассажиров, а сам отъехал в лесной массив, где поджег машину. После приятели на автобусе вернулись в Севастополь.

Автомобиль с телом таксиста правоохранители нашли через неделю.

В сообщении ведомства отмечается, что подозреваемый в жестком убийстве был найден и задержан в короткие сроки. Он написал явку с повинной, во время проверки на местности показал и рассказал, как он совершал преступление. По словам убийцы, деньги понадобились ему на наркотики.

В отношении севастопольца было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: убийство, сопряженное с разбоем, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, умышленное уничтожение имущества путем поджога (п.«з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст. 162, ч.1 ст.166, ч.2 ст.167 Уголовного кодекса РФ). Ближайшие 20 лет мужчина может провести за решеткой.

Уголовное дело с утвержденным прокурором города Севастополя обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 12.07.18

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