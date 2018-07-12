Бархатный путь: поезда по Крымскому мосту будут передвигаться бесшумно

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Тамани готов более чем на 80%.

Как сообщили РИА «Новый День» в инфоцентре Крымского моста, двухпутный подход со стороны формируется из шпально-рельсовых плетей заводского производства длиной до 800 м. Они укладываются в линию на подготовленную упругую поверхность (балластный слой из песка и щебня) и соединяются между собой.

«Железнодорожный путь в Крым строится бесстыковым способом. Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. Они в разы превышают длину стандартного 25-метрового рельса. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», – рассказал начальник проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу.

Проект современной железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове – это стальная магистраль линейной протяженностью почти 40 км – реализуется в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, создания нового глубоководного порта. В 2014 году в проект также было включено ответвление к Крымскому мосту.

Строительно-монтажные работы ведутся одновременно по всей длине трассы. На данный момент по основному ходу в полном объеме выполнено устройство земляного полотна и насыпи, завершается устройство верхнего строения пути. Собрано 130 стрелочных переводов, установлено свыше 2200 железобетонных опор и металлических стоек контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, – от 60% до100 %. На объекте занято более 1 тысячи инженеров и рабочих и 110 единиц техники.

Со стороны Крыма железнодорожники ведут к мосту через Керченский пролив двухпутную дорогу-подход длиной 18 км. Она включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост и 5 путепроводов. В комплексе с трассой возводится 38 новых зданий и станция Керчь-Южная. Подход свяжет мост с железными дорогами на полуострове, которые соединяют рельсовыми путями сообщения Керчь, Джанкой, Феодосию, Симферополь и другие города.

«Подходы со стороны Крыма и Кубани будут введены в эксплуатацию вместе с железнодорожной частью Крымского моста – в 2019 году. Ее пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления», – рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Предприятие «Крымская железная дорога», которое в декабре 2019 года примет мост в эксплуатацию, уже подготовило предварительный график движения поездов на 2020 год. Предполагается, что в первый год работы между полуостровом Крым и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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