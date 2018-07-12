В Крыму нашли способ снизить цены на бензин

В ГУПе «Крымские морские порты» планируют повлиять на стоимость бензина в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на предприятии анонсировали получение лицензии на перевалку нефтепродуктов, что должно внести коррективы в ценовую политику владельцев АЗС.

«Я полагаю, что нам понадобится максимум до 6 месяцев, для того, чтобы получить лицензию и начать осуществлять перевалку нефтепродуктов через порты. Это значительно снизит стоимость логистики, и соответственно, так или иначе будет влиять на стоимость нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Это одно из приоритетных направлений», – заявил директор ГУПа Алексей Волков.

По его словам, сейчас доставка нефтепродуктов происходит при помощи железнодорожного парома, без перевалки с судна на берег. Занимается этим частная компания, имеющая соответствующую лицензию.

«Для хранения у нас есть несколько небольших терминалов в Керченском рыбном порту. Но в любом случае этого достаточно, чтобы поместить 20-40 тысяч тонн, и обеспечить нефтепродуктами Республику Крым», – рассказал Волков.

Как уже сообщал «Новый День», цены на бензин в Крыму неоднократно становились причиной скандалов и поводом для расследования федеральных структур. В ФАС усмотрели сговор нефтетрейдеров и наложили штраф в размере 129 миллионов рублей. Однако рост цен на топливо в Крыму после этого не остановился.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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