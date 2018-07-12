Крымские порты наладят сотрудничество с пострадавшими от санкций странами

В Крыму планируют сохранить все имеющиеся порты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятие «Крымские морские порты» намерено развивать гавани, надеясь, что в дальнейшем они смогут составить конкуренцию портам других регионов России.

«Феодосия в перспективе – это большой порт-хаб, который будет конкурировать с портами Краснодарского края на равных. Керченский – будет аванпортом, специализирующимся на тех грузах, которые переваливаются и на Украине. В Евпатории и Ялте – станут грузопассажирскими портами. Грузы там будут исключительно для технологических, технических, строительных целей и задач», – рассказал директор ГУПа Алексей Волков.

По его словам, в развитии пассажирских портов будут принимать участие инвесторы, планируется организовать яхтенные марины. Предприятие также предварительно договорилось наладить морское сообщение с портами Тамани, Анапы и так дпалее. А вот договориться о пассажирских перевозках в международные порты ГУПу пока не удалось.

Между тем, в «Крымских морских портах» надеются наладить грузовое сообщение со странами, которые также как Россия и Крым находятся под санкциями. Среди них – Иран и Сирия. Кроме зерна в них можно доставлять стройматериалы, щебень, цемент и технику.

В планах у предприятия и восстановление причалов. При наличии финансирования, работы могут завершиться уже через 2-3 года. Сейчас в ГУПе составляют список причалов, реконструкция которых будет целесообразна, и планируют привлечь средства инвесторов. Среди бизнесменов есть заинтересованные в восстановлении разрушенного причала в Симеизе.

Работу ГУПа осложняют не только санкции: после запуска движения грузовиков по Крымскому мосту предприятию придется сосредоточиться на перевалке грузов. Оператор переправы – «Морская дирекция» будет ликвидирован, но на предприятии надеются сохранить хотя бы часть перевозок. На этот год запланированный объем по перевалке грузов – до 6 миллионов тонн. В ГУПе планируют, что с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту объемы вырастут.

«Надеемся, что какие-то грузопотоки на паромной переправе останутся. Потому что у нас есть два собственных парома – «Ейск» и «Керченский-2», которые работали все наше украинское прошлое. Хотелось бы их задействовать, чтобы они работали, и оставить людей, которые обслуживают переправу», – рассказал Волков.

Волков также сообщил о взаимодействии предприятия с портами Севастополя, считая нецелесообразной идею объединить их в один ГУП. Так как контролировать его работу в таком случае будет один из регионов, что станет для него непосильной финансовой нагрузкой.

Одной из главных проблем предприятия Волков назвал высокую изношенность плавсредств. Его планируют утилизировать, а вырученные средства использовать на обновление инфраструктуры портов и флота.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.07.18

Разборки в Феодосии: экс-депутаты ничего не помнят, но готовы выступить в суде. / В Крыму нашли способ снизить цены на бензин. / «Снимал издевательства над крымчанами»: Поклонская рассказала о «творчестве» Олега Сенцова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»