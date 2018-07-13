В Крыму завершается уборочная кампания.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве сельского хозяйства РК, убрано 78% посевных площадей, обмолочено 80% собранного урожая ранних зерновых и зернобобовых. На сегодняшний день намолочено более 683 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара.

Напомним, из-за отсутствия осадков весной 2018 года и недостатка влаги в почве почти полностью выгорели посевы яровых на площади около 100 тысяч гектаров. Ущерб превысил 1 млрд рублей. Сейчас крымские аграрии готовят почву для сева озимых культур: обработано более 60% отведенных под такие культуры площадей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.07.18

Перемога! Украина подключила к блокаде Крыма Танзанию. / В Крыму оставили без работы частных и материковых проектировщиков. / 13 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»