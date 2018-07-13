Украина откроет на границе с Крымом «комнаты для жалоб»

В пунктах пропуска на границе Украины и Крыма оборудуют комнаты для жалоб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабинет министров Украины выделил почти 106 млн гривен на строительство временных контрольных пунктов «Каланчак» и «Чонгар». Согласно принятому постановлению, строительные работы планируется начать и завершить в 2018 году, средства будут выделяться из резервного фонда бюджета.

В числе прочего планируется организовать комнаты приема правоохранительными органами несуществующей АРК. Как заявили в администрации Херсонской области, в таких «офисах можно будет оперативно зафиксировать факты нарушения прав граждан, проживающих на полуострове, и предоставить им профессиональные консультации».

Кроме того, на каждом КПВВ собираются открыть «музеи оккупации».

Напомним, в июне в Крыму побывало на 37,68% украинцев больше, чем в мае. Всего в минувшем месяце из Украины в Крым въехали около 150 тысяч человек, в обратном направлении границу пересекли около 108 тысяч. Наибольший поток идет через пункт пропуска «Чонгар».

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 13.07.18

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