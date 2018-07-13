Дельфины покинули севастопольский дельфинарий

У севастопольского дельфинария на набережной Корнилова, который арендует ООО «Страна Дельфиния», изъяли животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд города постановил вернуть дельфинов законному владельцу – ООО «Биологическая станция».

Конфликт между предприятиями длится несколько лет. «Страна Дельфиния», являясь основным арендатором участка, использовало животных «Биологической станции». После того как у фирмы появился новый учредитель, «Биологическая станция» потеряла возможность работать в дельфинарии и решила продолжить деятельность в другом месте. Но в добровольном возврате животных фирме отказали.

Изъяли дельфинов и морских котиков судебные приставы. Как утверждают их владельцы, дожили до этого момента не все животные. Погибла одна афалина.

Тем временем, в «Стране Дельфинии» намерены обжаловать решение суда: «Данное имущество, оно достаточно спорное. Когда с нами заключался договор аренды, этого имущества, а именно животных, «Биологическая станция» ввела нас в заблуждение. У данных животных разная половая принадлежность и, фактически, я считаю, что они хотят с нас стребовать то, чем они не владеют», – заявил в эфире «НТС» исполнительный директор «Страны Дельфинии» Александр Авраменко.

Новым «местом работы» изъятых животных станет дельфинарий, который планируют открыть в районе парка Победы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.07.18

Украина откроет на границе с Крымом «комнаты для жалоб». / В Крыму завершается уборочная. / Перемога! Украина подключила к блокаде Крыма Танзанию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»