Феодосия не скоро дождется обещанного мороженого: «замерз» еще один объект ФЦП

В Феодосии Замер или умер еще один объект ФЦП

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговоры о будущих технопарках в Крыму никак не перейдут в конкретные действия.

О намерениях построить несколько технопарков крымская власть говорила еще в украинский период. За бюджетные деньги предполагалось подвести к территории дороги и коммуникации, а потом только фильтровать инвесторов, которые толпой хлынут, чтобы построить там заводы и фабрики.

Как возможные площадки упоминались Бахчисарай, Армянск, Джанкой, Керчь.

В 2015 году феодосийская власть добилась, чтобы индустриальный парк построили именно у них. Для реализации проекта был предложен участок в Насыпном площадью 122 га. В километре от него пройдет трасса «Таврида», на границе находится электроподстанция «Кафа», от него 10 км до грузовой железнодорожной ветки и 12 – до морпорта. Участок граничит с виноградниками совхоза-завода «Старокрымский» Кировского района и землями АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

Минэкономразвтия Крыма выступило заказчиком и за выполнение строительно-монтажных работ по объекту Индустриальный парк «Феодосия» предложило 1 млрд 255 млн руб из крымского бюджета, подкрепленного федеральной субсидией, поскольку объект вошел в программу «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

В парке собирались разместиться девять резидентов: логистический комплекс с оптово-розничным центром, , заводы по переработке сельхозпродукции, производству детского питания, соков и концентратов, предприятие, изготавливающее картонную и деревянную тару и паллеты. Там планировалось организовать производственный участок лазерной абразивной резки и промышленный 3D-принтер. С потенциальными резидентами был подписан меморандум о создании этих предприятий, в числе которых была и фабрика, выпускающая мороженое.

В прессе и социальных сетях даже началась дискуссия: где фабрика возьмет в сутки 60 т дефицитного в Крыму молока, и кто съест столько мороженого в Крыму? Неужели повезут на материк?

Все заинтересованные лица уверяли, что строительство начнется в июне нынешнего года. В результате конкурсной процедуры был определен исполнитель строительно-монтажных в работ, но в мае было опубликовано извещение об отмене определения поставщика этой услуги.

В госкомитете конкурентной политики, отвечая на вопрос «НД», процитировали документ: «закупка отменена по решению заказчика».

Других новостей по этой теме не было.

Между тем глава администрации Феодосии Сергей Фомич на днях доложил главе Крыма Сергею Аксёнову: «Подготовлена и размещена на инвестиционном портале Крыма площадка в 13 га для создания технопарка на территории Приморского». Как «НД» пояснили в администрации Феодосии, это две совершенно разные, не связанные между собой истории. То, о чем говорил Фомич, – сугубо городской проект, не имеющий отношения к ФЦП.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.07.18

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