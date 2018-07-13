Грозы освежат Крым: на полуострове предупредили о непогоде

В последний день рабочей недели сильные дожди и грозы смоют жару и немного освежат Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 13 июля, а также в течение суток 14 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с.

Крымские спасатели просят соблюдать меры безопасности и в случае непогоды оставаться дома.

Ранее в Гидрометцентре Крыма предупредили о небольшом снижении температуры в выходные дни из-за прохождения холодного фронта.

Отметим, что гроза сейчас идет в районе Перевального, небо над Керчью затянула грозовая облачность, однако пока дождя нет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 13.07.18

Директора детского лагеря «Ласпи» отстранили от работы. / Мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании. / В Крыму вынесли приговор украинскому диверсанту. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»