Крымчанка сядет почти на два года за кражи у пенсионеров

В Керчи 36-летняя местная жительница «зарабатывала» на доверии пенсионеров.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской прокуратуры, летом и осенью прошлого года под видом работника социальных служб женщина без труда попадала в квартиры пожилых людей и обворовывала их. В течение полугода от ее действий пострадали 6 человек. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Керченский городской суд приговорил мнимого соцработника к 1 году 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме, отмечается в сообщении.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 13.07.18

За катастрофу в Горловке: Игорь Безлер подверг жесткой критике руководство ДНР. / Грозы освежат Крым: на полуострове предупредили о непогоде. / Директора детского лагеря «Ласпи» отстранили от работы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»