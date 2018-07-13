Крымчанка сядет почти на два года за кражи у пенсионеров

В Керчи 36-летняя местная жительница «зарабатывала» на доверии пенсионеров.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской прокуратуры, летом и осенью прошлого года под видом работника социальных служб женщина без труда попадала в квартиры пожилых людей и обворовывала их. В течение полугода от ее действий пострадали 6 человек. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.
Керченский городской суд приговорил мнимого соцработника к 1 году 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме, отмечается в сообщении.
Керчь, Оксана Мурзина
Керчь. Другие новости 13.07.18
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