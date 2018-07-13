Керченские чиновники взялись за чистоту и разгневали горожан (ФОТО)

Бесконечный поток жалоб от жителей Керчи на мусор, в котором погряз город, сподвиг местных чиновников к действию, правда, результат получился неоднозначный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская администрация закупила пятьсот новых мусорных урн. Стоимость закупки не уточняется.

На прошлой неделе конструкции начали устанавливать в разных районах города. Причем, поэтапно: вначале каркас, а через пару дней к нему крепили саму урну, так что многие горожане были озадачены появлением «черных столиков» вдоль улиц через 5-10 метров.

Но конструкции «не прижились». Спустя несколько дней после установки большинство урн уже повреждено, некоторые и вовсе исчезли.

«Они (фирма-подрядчик – прим. «НД») нам просто не успевают сдавать эти урны. Только поставят, приходит комиссия, – их уже нет или сломаны», – цитирует керченский городской сайт kerch.com.ru заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Керчи Алексея Пахолкова.

По его словам, урны закрепляются анкерным основанием, которое уходит в землю примерно на метр.

Впрочем, фотографии «объектов» свидетельствуют о некотором лукавстве коммунальщика. В ряде мест конструкции прикреплены болтами к отдельным неакрепленным тротуарным плиткам, уложенным квадратами в качестве основания. Урна легко поднимается вместе с «подставкой».

Действия местных властей и коммунальщиков вызвали бурю негодования в городских пабликах, разделив горожан на два лагеря. Одни считают, что проблема в отсутствии культуры и воспитания у самих керчан: «Если у людей нет мозгов, то хоть какие их делай, воспитание и культура отсутствует! Посмотреть на лавочки и так далее… Даже, блин, умудряются залезть на столб, чтобы дорожный знак согнуть, таких нужно в дурку закрывать».

Сторонники другого лагеря, которых оказалось больше, считают, что администрация отнеслась к задаче, спустя рукава.

«Нормально делай – нормально будет. Довольно хилые и топорные урны, надеюсь, администрация рано или поздно возьмет на себя ответственность поставить более вразумительные объекты для сбора мусора», – пишут горожане.

«Они действительно сделаны из жести, крышка прикреплена на 2 самореза и болтается, держатель самой урны сварен из квадрата толщиной 2 мм и закреплен где на дюбеля в землю, где в плитку, кое-где в землю на арматуру. И да – неплохой столик для выпивающих получился», – рассказывают керчане из разных районов города.

Нашлись и те, кто в целом одобряет инициативу, но интересуется реальной стоимостью конструкций и работ по их установке.

«Дело конечно хорошее – урны поставить, но крепят, как попало, и хаотично, где-то много наляпали, а где-то ни одной. А дворы вообще обошли стороной – ни одной не поставили, как то все странно. Хочется, конечно, верить, что деньги все потрачены по назначению, но, судя по всем фактам, скорее всего, просто отмыли, нам пыль в глаза, а финансы ... и так понятно куда», – досадуют в соцсетях.

А некоторые дальновидные жители города уже знают, «какой будет реконструкция набережной»:

«Аналогию можно провести: сначала заявляют проекты набережной международного уровня, а будет как всегда – попроще, подешевле, тяп-ляп, но за 4 миллиарда рублей», – прогнозирую пользователи Интернета.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 13.07.18

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