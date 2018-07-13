Трамп: Я бы не отдал Крым России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы присоединения Крыма к России, если бы в 2014 году был президентом.

«Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом тогда, он бы не перешел в другие руки», – цитирует Трампа CNN.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент США неоднократно возлагал на своего предшественника ответственность за рост напряженности в мире. В частности, он увязал «сдачу» Украиной полуострова с личным неуважением президента России к экс-президенту Америки.

«Я хочу, чтобы фейковые новостные издания написали это правильно. Президент Обама упустил Крым», – заявил Трамп, подчеркивая, что «Путин не уважал Обаму».

По мнению российского политолога Павла Никанорова, таким образом американский президент настойчиво даёт понять, что крымский «поезд ушёл» не по его вине, и предлагает зафиксировать статус-кво, если и не формально, то «по факту».

«Крымский вопрос» связывает его по рукам и ногам и вынуждает принимать несамостоятельные решения, «автоматически» продлевая санкции, игнорируя российского лидера и наращивая политическое давление на Москву. Трамп хочет сбросить этот доставшийся от Обамы «токсичный актив» и начать с Путиным большой торг «с чистого листа», – отмечает политолог. – Но, поскольку прямо заявить о признании Крыма невозможно, то президент-бизнесмен предлагает «зафиксировать убытки», списав их на предыдущее «бездарное правление». То есть, констатировать, что Крым навсегда потерян из-за Обамы, и вывести проблему статуса полуострова за скобки главной переговорной повестки с Путиным».

Мнение российского политолога подтверждает сам президент США: на вопрос журналистов, как он собирается разбираться с крымской ситуацией, Трамп призвал взглянуть на это также, как он смотрит «на многие катастрофы, с которыми справился».

Добавим, что «крымский вопрос» является для США весьма болезненным: вопрос о размещении американских военных баз на полуострове был практически решен, и если бы это произошло, Америка получила бы контроль над всем Черным морем. Но этот плацдрам перешел России.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 13.07.18

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