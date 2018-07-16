Крыму предстоит грозовая неделя

Сегодня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», температура воздуха в ближайшие 2 дня сохраниться на уровне +25 – +30 градусов Цельсия. В среду столбики термометров могут подняться до +32. Возможность ливней и гроз сохранится до конца рабочей недели.
В восточных районах Крыма отмечается чрезвычайная пожарная опасность.
Отметим, что вода в Керченском проливе прогрелась до +28°, в Ялте и Севастополе – +26°, в Евпатории- +23, в Феодосии и у берегов Карадага – +22°,в Алуште – +21°. В Азовском море температура воды +27°.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 13.07.18
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