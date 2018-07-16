Песков: Переговоры Путина и Трампа по Крыму могут пройти только в одном ключе

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки позволят сделать «маленький шажок» в сторону выстраивания конструктивного диалога между Россией и США, а вот обсуждать Крым можно только водном ключе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Хельсинки состоится встреча президентов России и США. Планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая ситуацию на Украине.

По словам Пескова, несмотря на сложную политическую обстановку, главы государств относятся друг к другу с уважением и готовы «не просто к обмену мнениями».

Что же касается Крыма, то в этом вопросе никому не стоит надеяться, что лидер США может как-то повлиять на позицию России: «Разговаривать стоит только в одном ключе. В том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то, того-то, того-то, как некой мантры абсолютно нелогично, бесперспективно. И, собственно, путь в никуда. Это значит, что никогда и ничего не будет, – цитирует Пескова RT. – Крым – это территория Российской Федерации, это один из регионов Российской Федерации. Крым вошёл в состав России, воссоединился с Российской Федерации в строгом соответствии с международным правом. Предтечей этого решения крымчан и Российской Федерации, принятого впоследствии, были известные события в Киеве, спровоцированные и срежиссированные тоже известно кем. Поэтому вот в этом ключе говорить о Крыме абсолютно бесперспективно, и мы в этом не видим никакого смысла».

Песков добавил: можно рассчитывать, что Трам станет именно тем политиком, кто перестанет эту мантру повторять, в но в России никогда не носили розовых очков.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.07.18

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